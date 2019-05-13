Глава Палестины рассчитывает на встречу с Путиным
08:19 13.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас рассчитывает на двустороннюю встречу с Владимиром Путиным на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
"Я рассчитываю, что [это произойдет] в следующем месяце в Таджикистане, где состоится саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии, - сказал он. - Насколько мы понимаем, президент Путин будет в нем участвовать, наш президент также там будет. Мы работаем над организацией их встречи во время саммита".
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