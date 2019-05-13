Продление СНВ станет одной из центральных тем переговоров с Помпео 14 мая - Лавров

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пролонгация Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет одной из центральных тем на переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео 14 мая. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Завтра здесь будет Майкл Помпео. Считаю, что это [продление СНВ] будет одной из центральных тем переговоров. Потом постараемся рассказать, каков результат", - сказал Лавров.

