Посольство РФ в США: В деле Тищенко есть признаки провокации спецслужб

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признаки провокации со стороны американских спецслужб заметны в деле российского гражданина Олега Тищенко, выданного Грузией Соединенным Штатам. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном во вторник.

"Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию с арестом российского гражданина О. М. Тищенко, ранее экстрадированного из Грузии. Ему предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

"В деле имеются признаки провокации американских спецслужб. По имеющейся информации, россиянин содержится в тюрьме округа Уэбер, штат Юта, - подчеркнули в посольстве РФ. - В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем О. М. Тищенко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав".