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НОВОСТИ

Главу Тувы предложили обязать к участию в языческих обрядах

10:20 15.05.2019

В Туве в тринадцатый раз освятили священную вершину горы Бай-Тайги. Участие в языческом ритуале принял и глава республики Шолбан Кара-оол. Он также выступил с предложением принять закон, который обязывает высшее должностное лицо региона участвовать в освящении пяти главных вершин республики. Кара-оол уже обратился с такой инициативой в Верховный Хурал Тувы.

«Земляки, информирую вас, что я обратился в парламент, чтобы был принят закон, по которому уже не на уровне внутреннего состояния того или иного руководителя освящались сакральные вершины Тувы, а чтобы это было обязанностью. И регулировалась процедура освящения, когда и кем, как это должно проводиться. Думаю, что руководители Тувы и после меня обязаны будут посещать пять (ожук сыннарывыс) главных вершин Тувы и с определенной периодичностью участвовать в их освящении от имени народа, просить благословения у святых духов земли», – написал Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кара-оола, главной целью закона об участии главы Тувы в освящении главных вершин республики должно стать возвращение к истокам и к религии предков

При этом Кара-оол подтвердил планы по поддержке строительства в Кызыле буддийского храмового комплекса.  club-rf.ru

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