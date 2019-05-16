Главу Тувы предложили обязать к участию в языческих обрядах

10:20

В Туве в тринадцатый раз освятили священную вершину горы Бай-Тайги. Участие в языческом ритуале принял и глава республики Шолбан Кара-оол. Он также выступил с предложением принять закон, который обязывает высшее должностное лицо региона участвовать в освящении пяти главных вершин республики. Кара-оол уже обратился с такой инициативой в Верховный Хурал Тувы.

«Земляки, информирую вас, что я обратился в парламент, чтобы был принят закон, по которому уже не на уровне внутреннего состояния того или иного руководителя освящались сакральные вершины Тувы, а чтобы это было обязанностью. И регулировалась процедура освящения, когда и кем, как это должно проводиться. Думаю, что руководители Тувы и после меня обязаны будут посещать пять (ожук сыннарывыс) главных вершин Тувы и с определенной периодичностью участвовать в их освящении от имени народа, просить благословения у святых духов земли», – написал Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте».



По словам Кара-оола, главной целью закона об участии главы Тувы в освящении главных вершин республики должно стать возвращение к истокам и к религии предков



При этом Кара-оол подтвердил планы по поддержке строительства в Кызыле буддийского храмового комплекса. club-rf.ru