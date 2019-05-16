Во дворце Нерона обнаружили потайную комнату
15:32 15.05.2019 Источник: Lenta.ru
Археологи, реставрирующие дворец римского императора Нерона, известного как Золотой дом, обнаружили большую потайную комнату, украшенную фресками с изображениями реальных животных и мифических существ. Об этом сообщает издание Science Alert.
Большая часть помещения заполнена грязью, и специалисты не убирают ее из-за риска потери устойчивости комплекса. Комната была названа в честь сфинкса, изображенного поверх байтила — священного камня, считающегося обителью божества. Кроме того, на стены красной и охристой краской нанесены рисунки кентавров с музыкальными инструментами, бога Пана, птиц, водных существ, в том числе гиппокампусов — морских лошадей с рыбьими хвостами.
Золотой дом — дворцовый комплекс в Риме, который начали строить в 64 году нашей эры после разрушительного пожара, уничтожившего значительную часть города. Его забросили после смерти Нерона в 68 году нашей эры. Главное здание имело 300 комнат, а его площадь составляла более одного квадратного километра.
Нерон — римский император, правивший с 13 октября 54-го года по 9 июня 68-го. Lenta.Ru
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