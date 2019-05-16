Министр спорта и губернатор Смоленской области обсудили реализацию проекта "Спорт - норма жизни"

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков провел рабочую встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, в ходе которой они обсудили реализацию проекта "Спорт - норма жизни" в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Мы сегодня подвели итоги взаимодействия за прошлый период, - сказал по итогам встречи Колобков. - Смоленская область является для нас важным партнером в реализации Федеральной целевой программы и государственной программы по развитию физической культуры и спорта. Сейчас перед нами стоит новая задача - реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни", на ближайшие годы это основа нашего взаимодействия. Мы обсудили возможность достижения показателей проекта".

Министр отметил необходимость развития материальной базы Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. "В Смоленской области многое делается для развития спорта, - сказал Колобков. - Здесь находится Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, где созданы все условия для подготовки студентов, сборных команд, хорошая материальная база, территориальное расположение, учебные возможности, где учится достаточно много белорусских спортсменов. Мы обсудили возможность развития материальной базы нашего вуза и возможности для новых видов спорта - зимних видов спорта, а также конного спорта и современного пятиборья".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.