Турции грозят санкции за покупку российских С-400

08:40 Источник: Газета.Ru

Двухпартийная группа законодателей представила палате представителей конгресса США законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении Турции в случае покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт комитета по иностранным делам.

По словам составителей законопроекта, Турция - давний союзник США, но стоит перед однозначным выбором между российскими и американскими вооружениями.

«Если Анкара купит российские ракетные системы, США должны немедленно ввести санкции и выгнать Турцию из программы F-35», — приводятся на сайте слова одного из авторов документа Майкла Маккола.