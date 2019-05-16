Турции грозят санкции за покупку российских С-400
08:40 16.05.2019 Источник: Газета.Ru
Двухпартийная группа законодателей представила палате представителей конгресса США законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении Турции в случае покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт комитета по иностранным делам.
По словам составителей законопроекта, Турция - давний союзник США, но стоит перед однозначным выбором между российскими и американскими вооружениями.
«Если Анкара купит российские ракетные системы, США должны немедленно ввести санкции и выгнать Турцию из программы F-35», — приводятся на сайте слова одного из авторов документа Майкла Маккола.
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