Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая
11:30 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада определила, что приведение к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующее решение поддержали в четверг 315 парламентариев.
"Таким образом, [инаугурация состоится] 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады", - сообщил после голосования спикер парламента Андрей Парубий.
НОВОСТИ
- 15:00 16.05.2019
- Глава МИД Турции: С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
- 14:47 16.05.2019
- Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
- 14:45 16.05.2019
- Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
- 14:30 16.05.2019
- Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
- 14:15 16.05.2019
- В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
- 14:00 16.05.2019
- В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
- 13:45 16.05.2019
- Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
- 13:30 16.05.2019
- Закрыто воздушное пространство над Бельгией
- 13:15 16.05.2019
- Гендиректор "Зимней вишни" частично признала вину
- 13:00 16.05.2019
- Предложения Киева по продолжению транзита газа из России противоречат Третьему энергопакету - Яновский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать