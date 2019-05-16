Первый канал принял решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети»
15:48 16.05.2019
Первый канал сделал официальное заявление о том, что получил промежуточные результаты проверки голосования по окончании финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети», которые подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, повлиявшее на итог шоу.
Финальный отчет специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований компания Group-IB предоставит до конца мая, но уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принял решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети».
В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.
Вера Цветкова
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