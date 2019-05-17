Евросоюз утвердил механизм введения санкций за кибератаки
15:12 17.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки. Ограничительные меры могут вводиться как против юридических, так и физических лиц.
Фигурантам чёрного списка запретят въезд в страны Евросоюза, их банковские активы в ЕС будут заморожены, а европейскому бизнесу запретят вести с ними дела. Об этом говорится в опубликованном сегодня решении Совета ЕС.
Уточняется, что Брюссель утвердил только механизм, санкции за кибератаки пока не вводились. Говорит Москва
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