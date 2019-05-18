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НОВОСТИ

США не будут назначать постоянного посла на Украину - источник

12:00 18.05.2019 Источник: Газета.Ru

Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла на Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный. Об этом сообщает портал DT.ua со ссылкой на свои источники.

По данным портала, временным поверенным США на Украине может стать Уильям Тейлор, который был послом Соединенных Штатов в Киеве с 2006 по 2009 годы. Источники издания добавили, что в таком статусе он может остаться вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Йованович покинет Украину в мае, за день до инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.  Газета.Ru

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