Ливия может остановить добычу нефти

20:30 Источник: Эхо Москвы

Ливия пригрозила остановить добычу нефти. В стране не прекращаются вооруженные нападения на добывающую инфраструктуру. В руководстве ливийской Национальной нефтяной компании рассказали, что сейчас они добывают около 1,3 млн баррелей в сутки. Обстановка в стране обострилась несколько месяцев назад. Вооруженные группировки осуществили за это время ряд атак на нефтедобывающие активы в стране. Эхо Москвы