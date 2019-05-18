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НОВОСТИ

Ливия может остановить добычу нефти

20:30 18.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Ливия пригрозила остановить добычу нефти. В стране не прекращаются вооруженные нападения на добывающую инфраструктуру. В руководстве ливийской Национальной нефтяной компании рассказали, что сейчас они добывают около 1,3 млн баррелей в сутки. Обстановка в стране обострилась несколько месяцев назад. Вооруженные группировки осуществили за это время ряд атак на нефтедобывающие активы в стране.  Эхо Москвы

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