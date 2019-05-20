Сторонники ИГ пытались сбежать из тюрьмы в Таджикистане, убив трех человек
08:00 20.05.2019 Источник: Интерфакс
Министерство юстиции Таджикистана сообщило, что накануне в городе Вахдат была предотвращена попытка побега из колонии 30 осуждённых сторонников ИГИЛ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России), убиты трое сотрудников исправительного учреждения.
"19-мая с.г. в 20:30 по местному времени 30 особо опасных осуждённых террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России и Таджикистане), содержащиеся в исправительной колонии №3/2 города Вахдат Главного управления исполнений уголовных наказаний Министерства юстиции, вооружившись ножами и режущими предметами взяли в заложники и убили 3 сотрудников исправительного учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы", - говорится в сообщении пресс-центра минюста.
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