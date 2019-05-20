Песков напомнил о причастности Вашингтона к кибератакам на РФ
13:00 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что обвинения РФ в кибератаках против США не находят доказательств, при этом причастность Вашингтона к подобным действиям подтверждается.
"Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается. И наоборот: мы говорили, говорим и будем говорить о том, что российское государство не имеет никакого отношения и никогда не имело отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти", - заявил представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в интервью Fox News о том, что при его администрации была осуществлена кибератака в отношении российской стороны во время промежуточных выборов осенью 2018 года.
При этом Песков признался, что не располагает детальной информацией по этому случаю.
НОВОСТИ
- 13:20 20.05.2019
- Рабочие советы РУСАЛа посадят 1000 деревьев в Сибири
- 13:05 20.05.2019
- В Турции выдали ордер на задержание почти 250 сотрудников МИДа
- 12:32 20.05.2019
- ЦБ РФ отметил рост зарплат в ряде отраслей
- 12:20 20.05.2019
- В МИД Испании назвали врагов Европы
- 12:05 20.05.2019
- Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа
- 12:00 20.05.2019
- Глава Минобороны Украины Полторак подал в отставку
- 11:32 20.05.2019
- Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к РФ
- 11:20 20.05.2019
- Президент Украины дал Раде два месяца на принятие важных решений
- 11:02 20.05.2019
- Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
- 11:00 20.05.2019
- Украина оказалась в долговой яме из-за МВФ - депутат Рады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать