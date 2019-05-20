Песков напомнил о причастности Вашингтона к кибератакам на РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что обвинения РФ в кибератаках против США не находят доказательств, при этом причастность Вашингтона к подобным действиям подтверждается.

"Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается. И наоборот: мы говорили, говорим и будем говорить о том, что российское государство не имеет никакого отношения и никогда не имело отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти", - заявил представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа в интервью Fox News о том, что при его администрации была осуществлена кибератака в отношении российской стороны во время промежуточных выборов осенью 2018 года.



При этом Песков признался, что не располагает детальной информацией по этому случаю.

