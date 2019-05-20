Эквадор передал США личные вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне - WikiLeaks
15:12 20.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Эквадора передали представителям США личные вещи и документы основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в эквадорском посольстве в Лондоне после того, как в апреле австралиец был арестован британской полицией на территории диппредставительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром на странице WikiLeaks в "Твиттере".
"Эквадор передал все юридические документы Ассанжа и его рукописи прокуратуре США", - говорится в сообщении. В WikiLeaks подчеркивают, что ни самому Ассанжу, ни его адвокатам, ни представителям ООН не было разрешено наблюдать за "незаконной процедурой изъятия его имущества".
Организация сообщает, что в распоряжение властей США попали две рукописи, над которыми работал Ассанж, все юридические документы, подготовленные для него адвокатами, медицинские документы австралийца, а также принадлежащее ему компьютерное оборудование. Формально процедура проводилась в рамках выполнения направленного Эквадору в 2018 году запроса США об оказании помощи при проведении расследования по делу Ассанжа, которому инкриминируется участие в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих американскому правительству компьютерах. При этом на запросы юристов Ассанжа и австралийских дипломатов, также пытавшихся получить вещи Ассанжа, власти Эквадора не ответили.
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