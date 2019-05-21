Россия увеличила поставки нефти в США
11:00 21.05.2019 Источник: Lenta.ru
В первой половине мая Россия поставила в США пять миллионов баррелей нефти. Об этом сообщает Bloomberg.
Издание приводит данные о нефти Urals, поставляемой через американские терминалы PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок по ним был равен 7,52 миллиона баррелей, а в 2017-м — 1,58 миллиона баррелей.
Управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Market Расс Дэллен подтвердил, что поставки российской нефти в США резко выросли. По его данным, американские нефтеперерабатывающие заводы намерены увеличить прием нефти из России в три раза.
Как отмечает издание, объемы поставок из России в США растут на фоне снижения экспорта из других нефтедобывающих регионов. Так, поставщики нефтепродуктов из Венесуэлы попали под санкции, а страны-члены ОПЕК сокращают добычу нефти. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 12:20 21.05.2019
- Суд вынес приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка
- 12:05 21.05.2019
- США планируют ввести санкции против "Северного потока-2" - Bloomberg
- 12:00 21.05.2019
- Забор в сквере на месте строительства собора святой Екатерины демонтирован
- 11:32 21.05.2019
- Правительство упростило процедуру экспертизы для получения инвалидности
- 11:20 21.05.2019
- Иран будет решительно защищаться в случае объявления ему войны - постпред Ирана при ООН
- 11:05 21.05.2019
- Опрос констатировал нехватку врачей в РФ
- 10:32 21.05.2019
- РПЦ обвиняют в вырубке редких деревьев под Геленджиком
- 10:20 21.05.2019
- Патриарху Кириллу строят новую резиденцию под Петербургом - СМИ
- 10:05 21.05.2019
- В новосибирском поселке произошло массовое отравление школьников
- 10:00 21.05.2019
- В Москве задержали ближайшего соратника Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать