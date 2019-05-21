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НОВОСТИ

Россия увеличила поставки нефти в США

11:00 21.05.2019 Источник: Lenta.ru

В первой половине мая Россия поставила в США пять миллионов баррелей нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание приводит данные о нефти Urals, поставляемой через американские терминалы PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок по ним был равен 7,52 миллиона баррелей, а в 2017-м — 1,58 миллиона баррелей.

Управляющий партнер инвестбанка Caracas Capital Market Расс Дэллен подтвердил, что поставки российской нефти в США резко выросли. По его данным, американские нефтеперерабатывающие заводы намерены увеличить прием нефти из России в три раза.

Как отмечает издание, объемы поставок из России в США растут на фоне снижения экспорта из других нефтедобывающих регионов. Так, поставщики нефтепродуктов из Венесуэлы попали под санкции, а страны-члены ОПЕК сокращают добычу нефти.  Lenta.Ru

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