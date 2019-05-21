На Украине начали расследование по факту возможной государственной измены Порошенко
17:00 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело и начало расследование по факту возможной государственной измены во отношении пятого президента Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Госбюро, которое занимается расследованием преступлений высших должностных лиц.
"Следователи центрального аппарата Госбюро расследований 21 мая по заявлению Андрея Портнова внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, преступлений, предусмотренных ст. 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", ст. 111 УК "Государственная измена" и 426-1 "Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий. Начато досудебное расследование.", - говорится в сообщении.
В Госбюро Украины также уточнили, что дело возбуждено в связи с событиями 25 ноября прошлого года, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море.
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