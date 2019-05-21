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В Польше считают, что Россия должна ответить за поставку грязной нефти

17:12 21.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Польше заявили, что российская сторона должна ответить за поставку грязной нефти. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, поставщики совершили очень серьёзные логистические и операционные ошибки и должны ответить за это финансово.

Проблема с качеством поступающей из России в Белоруссию нефти возникла в апреле. «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов. Польша и Украина, через которые нефть по «Дружбе» идёт транзитом в другие страны Европы, остановили приём нефти 24 и 25 апреля соответственно.  Говорит Москва

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