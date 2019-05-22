Путин считает самоуправством позицию, мешающую созданию профсоюзов
16:12 22.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Путин назвал самоуправством позицию, мешающую созданию профсоюзов. Президент отметил, что подобные действия руководителей предприятий нужно пресекать, привлекая к этому органы прокуратуры.
«Бывает, что собственники и администрация предприятия просто отказываются от диалога, дистанцируются от профсоюзов. Такое самоуправство, произвол недопустимы», — сказал Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
По словам президента России, в Международной организации труда российское трудовое законодательство оценивают как одно из лучших в мире. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:12 22.05.2019
- Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила еще одно дело против Порошенко
- 17:00 22.05.2019
- Более половины жителей Екатеринбурга выступили за возведение храма в другом месте - опрос
- 16:32 22.05.2019
- Подросток, подозреваемый в поджоге карельской церкви, признан невменяемым
- 16:00 22.05.2019
- Германия будет рада, если Турция передумает покупать у РФ С-400 - представитель кабмина
- 15:32 22.05.2019
- Почти 90 экопроектов реализует РУСАЛ в 9 регионах России в рамках "Зеленой волны"
- 15:12 22.05.2019
- Пугающего Запад "Сатану" отправляют в утиль
- 15:00 22.05.2019
- Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об изменениях в закон о выборах
- 14:32 22.05.2019
- США продолжат попытки организовать госпереворот в Венесуэле - Рябков
- 14:12 22.05.2019
- Франция предложила разместить в Турции средства ПВО - Минобороны Турции
- 14:00 22.05.2019
- Захарова назвала главу Минздрава Украины провокатором
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать