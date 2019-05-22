Путин считает самоуправством позицию, мешающую созданию профсоюзов

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин назвал самоуправством позицию, мешающую созданию профсоюзов. Президент отметил, что подобные действия руководителей предприятий нужно пресекать, привлекая к этому органы прокуратуры.

«Бывает, что собственники и администрация предприятия просто отказываются от диалога, дистанцируются от профсоюзов. Такое самоуправство, произвол недопустимы», — сказал Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.



По словам президента России, в Международной организации труда российское трудовое законодательство оценивают как одно из лучших в мире. Говорит Москва

