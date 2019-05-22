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НОВОСТИ

Более половины жителей Екатеринбурга выступили за возведение храма в другом месте - опрос

17:00 22.05.2019

ВЦИОМ провел исследование, что жители Екатеринбурга думают о строительстве храма святой великомученицы Екатерины.

Лишь 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма св. Екатерины в городе, 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом, еще 14% считают, что этот храм можно построить в сквере у театра драмы, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан.

В то же время 58% считают, что церковь должна быть построена в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для ее строительства, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное.

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