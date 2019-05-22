Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент Украины Владимир Зеленский, въезжая в свой кабинет, был разочарован рабочим местом главы государства в здании администрации. Его раздражение вызвало кресло, которым до него пользовался Петр Порошенко.

Команда Зеленского обнародовала в среду видео от первого лица о том, как проходил первый рабочий день Зеленского. Кроме прочего, на записи запечатлен момент, когда Зеленский впервые входит в свой кабинет и пробует усесться в кресло главы государства. Первой его реакцией стали слова: "Неудобно".

