0
0
131
НОВОСТИ

Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным

17:32 22.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент Украины Владимир Зеленский, въезжая в свой кабинет, был разочарован рабочим местом главы государства в здании администрации. Его раздражение вызвало кресло, которым до него пользовался Петр Порошенко.

Команда Зеленского обнародовала в среду видео от первого лица о том, как проходил первый рабочий день Зеленского. Кроме прочего, на записи запечатлен момент, когда Зеленский впервые входит в свой кабинет и пробует усесться в кресло главы государства. Первой его реакцией стали слова: "Неудобно".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 22.05.2019
В ДТП в Италии россиянка погибла, еще 19 граждан РФ пострадали - посольство
0
37
18:00 22.05.2019
BBC запускает ток-шоу, вести которое будет анимированный "Владимир Путин"
0
102
17:12 22.05.2019
Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила еще одно дело против Порошенко
0
162
17:00 22.05.2019
Более половины жителей Екатеринбурга выступили за возведение храма в другом месте - опрос
0
185
16:32 22.05.2019
Подросток, подозреваемый в поджоге карельской церкви, признан невменяемым
0
181
16:12 22.05.2019
Путин считает самоуправством позицию, мешающую созданию профсоюзов
0
221
16:00 22.05.2019
Германия будет рада, если Турция передумает покупать у РФ С-400 - представитель кабмина
0
203
15:32 22.05.2019
Почти 90 экопроектов реализует РУСАЛ в 9 регионах России в рамках "Зеленой волны"
0
222
15:12 22.05.2019
Пугающего Запад "Сатану" отправляют в утиль
0
635
15:00 22.05.2019
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского об изменениях в закон о выборах
0
302

Возврат к списку