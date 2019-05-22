В ДТП в Италии россиянка погибла, еще 19 граждан РФ пострадали - посольство

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна россиянка погибла и еще 19 граждан РФ пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в районе итальянского города Сиена. Об этом сообщило в среду посольство РФ в Италии на странице в "Фейсбуке".

"По предварительным данным, в результате происшествия одна россиянка погибла, 19 получили травмы разной степени тяжести (преимущественно легкой)", - указано в публикации.

