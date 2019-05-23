Российское правительство продлило соглашение о научном сотрудничестве с ЕС
08:30 23.05.2019 Источник: Интерфакс
Кабмин РФ соответствующим распоряжением одобрил продление на пять лет соглашения с Евросоюзом о сотрудничестве в научно-технологической сфере.
"Подписанным распоряжением правительством Российской Федерации одобрено решение о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и Европейским союзом о продлении действия соглашения на очередной пятилетний период", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в четверг на сайте кабмина.
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