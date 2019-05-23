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Владелец косаток из бухты Средняя заявил, что не намерен их выпускать - СМИ

10:32 23.05.2019 Источник: РБК

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю. Об этом он заявил журналистам в перерыве заседания Южно-Сахалинского суда, который рассматривает иск сахалинских экологов о выпуске животных из «китовой тюрьмы», заявил РБК глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

«О каком выпуске идет речь? Это моя собственность, — сказал Решетов. — Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь». По словам бизнесмена, информация о решении выпустить белух и косаток — это «пурга, которую несут в прессе».

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