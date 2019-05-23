Соратник Януковича не оставляет Порошенко в покое

15:32 Источник: НГ-Online

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований еще одно заявление относительно экс-президента Петра Порошенко. «Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследовании (ГБР) заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через оффшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества», – написал Портнов в телеграм-канале. Речь идет об отмывании 300 млн. долл.



Ранее по заявлению Портнова Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о государственной измене (см. "НГ"). Речь идет о событиях в ноябре прошлого года, когда корабли украинских Военно-морских сил пытались пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив и были задержаны российскими пограничниками (см. "НГ"). Портнов обвиняет Порошенко в том, что он, будучи главой государства, совершил госизмену, когда отправил моряков в Керченский пролив (см. "НГ").

А.Р.