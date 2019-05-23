Лидер «Нашего Измайлова» Табашников сообщил, что вернисаж не снесут
18:29 23.05.2019
Проект строительства жилого комплекса в Измайлове пересмотрят с учетом мнения жителей, сообщает Москомархитектура. Ранее предложения по планировке участка в этом районе, по адресу Сиреневый бульвар владение 4, вызвал недовольство горожан. В основном, претензии москвичей касались предложения о сносе вернисажа для строительства дороги.
Активисты движения «Наше Измайлово» даже проводили акции протеста, а так же отправляли обращения в мэрию. Лидер движения Николай Табашников заявил, что сейчас ситуация меняется. «Руководство города прислушалось к мнению жителей, это не может не радовать, уверен, что подобным образом можно решать многие проблемы и конфликты», - заявил общественник.
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