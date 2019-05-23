Прокуратура и Минпросвещения проверяют гимназию в Перми на предмет "гендерной дискриминации"

19:20 Источник: Эхо Москвы

Прокуратура и Минпросвещения проверяют гимназию в Перми, где установили разные требования для поступления в первый класс. Для мальчиков проходной балл почти на 3,5 ниже, чем для девочек.

Право на доступ к общему образованию закреплен в законе «Об образовании». Конституция гарантирует равенство прав и свобод в нашей стране вне зависимости от пола, напомнили в министерстве. Там пообещали выяснить у региональных властей все детали этой истории. Ранее о проверке учебного заведения сообщила Прокуратура Пермского края. Она намерена получить положения о приеме в первый класс и добиться разъяснений от администрации школы. Проверка продлится 30 дней, если будут выявлены нарушения, ведомство обещает принять меры.



О ситуации в пермской гимназии №4 написало местное издание 59.ru. По его данным, к этой школе прикреплено всего четыре дома, поэтому дети в нее поступают в основном по итогам обучения в подготовительном классе. Из-за завышенных проходных баллов для девочек, 20 из них не прошли конкурс. Руководство учреждения объяснило, что такая практика существует уже много лет, чтобы девочек и мальчиков в классе было примерно поровну. Региональный детский омбудсмен Светлана Денисова назвала это гендерной дискриминацией. Эхо Москвы