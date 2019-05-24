Всемирный банк рассказал о бедности Украины
13:20 24.05.2019 Источник: Газета.Ru
По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из самых бедных стран региона и по этому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии, сообщается в специальном докладе Всемирного банка.
Составители документа подчеркнули, что темпы экономического роста Украины все еще недостаточны для того, чтобы в ближайшем будущем приблизиться к благосостоянию соседних европейских стран. Они напомнили, что в 1990 году на Украине был аналогичный уровень доходов, что и в Польше, однако в настоящий момент ВВП Киева на душу населения по паритету покупательской способности втрое уступает Варшаве.
Эксперты Всемирного банка резюмировали, что в настоящий момент Украина далека от того, чтобы сравняться по доходам со странами Европы. Газета.Ru
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