Всемирный банк рассказал о бедности Украины

13:20 Источник: Газета.Ru

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из самых бедных стран региона и по этому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии, сообщается в специальном докладе Всемирного банка.

Составители документа подчеркнули, что темпы экономического роста Украины все еще недостаточны для того, чтобы в ближайшем будущем приблизиться к благосостоянию соседних европейских стран. Они напомнили, что в 1990 году на Украине был аналогичный уровень доходов, что и в Польше, однако в настоящий момент ВВП Киева на душу населения по паритету покупательской способности втрое уступает Варшаве.



Эксперты Всемирного банка резюмировали, что в настоящий момент Украина далека от того, чтобы сравняться по доходам со странами Европы. Газета.Ru

