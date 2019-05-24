О деле полковников-миллиардеров доложили президенту
16:00 24.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимиру Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства регулярно получает сведения о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
«Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина», — сказал Песков.
Так он прокомментировал ситуацию с обвинением полковника ФСБ Кирилла Черкалина в участии в афере на 490 миллионов рублей. Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве в отношении ранее арестованных его коллег Андрея Васильева и Дмитрия Фролова. Кроме того, ему предъявлено обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов.
По данным «Коммерсанта», Кирилл Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. В ходе обысков дома и на работе у полковника «изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей», писала газета. Говорит Москва
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