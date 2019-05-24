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НОВОСТИ

В Екатеринбурге состоится молебен "церкви обожествления информации"

19:20 24.05.2019

Министерство общественной безопасности Свердловской области официально согласовало проведение молебна в Екатеринбурге «Церкви обожествления информации» из Челябинска (представители «Русской пастафарианской церкви»). Как говорится в ответе, который опубликован в группе «ВЦОИ» в соцсети «ВКонтакте», чиновники предложили провести членам организации пикет у аллеи возле КРК «Уралец». 

Члены организации хотели провести акцию 2 июня с 14:00 до 19:00 в сквере у Драмтеатра, однако в министерстве заявили, что в это время акцию будут проводить другие, неназванные активисты, поэтому предложили ЦОИ альтернативную площадку. 

Своей акцией представители ЦОИ собираются поддержать протестующих в защиту сквера у Театра драмы, где хотели построить храм святой Екатерины. znak.com

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