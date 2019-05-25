Голосование на выборах в Европарламент началось в Латвии
10:30 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Латвии в субботу в 07:00 (время совпадает с московским) началось голосование на выборах в Европейский парламент (ЕП): 998 избирательных участков - 954 на территории республики и еще 44 за рубежом - будут открыты до 20:00.
Центральная избирательная комиссия страны в течение дня - после 08:00, 12:00, 16:00 и 20:00 - будет предоставлять информацию о явке избирателей. Предварительные результаты выборов в Европарламент в Латвии Центризбирком страны объявит в полночь с 26 на 27 мая.
Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей - 156 тыс. 288 граждан. Кроме того, с 20 мая на избирательных участках граждане могли ознакомиться со списками кандидатов в евродепутаты, с предвыборными программами, сведениями о кандидатах и порядке голосования. Помимо этого, можно было подать заявку о голосовании по месту жительства, если по состоянию здоровья нет возможности прийти на избирательные участки в день выборов.
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