Опрос: Большинство британцев хотят досрочных выборов в парламент

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Соединенного Королевства считают, что страна находится в разгаре политического кризиса, для выхода из которого требуется провести досрочные парламентские выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, распространенного в субботу телеканалом "Скай ньюс".

Как следует из исследования, проведенного 24 мая среди тысячи человек, 65% опрошенных согласны, что нынешняя ситуация является кризисом, а обратной точки зрения придерживаются 27% респондентов. При этом 54% опрошенных считают, что пришло время объявить проведение досрочных выборов в парламент. 36% полагают, что этого делать не стоит.

Опрос показал, что три четверти британцев уверены, что Великобритания стала более разделенной за последние несколько лет. Так полагают 73% респондентов. Не разделяют эту точку зрения всего 10% опрошенных, в то время, как 6% не смогли определиться со своим выбором.



