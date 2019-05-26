Выборы в Европарламент начались в Германии

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование по выборам в Европарламент и парламент федеральной земли Бремен началось в воскресенье в Германии. Избирательные участки открылись в 08:00 (09:00 мск).

Правом голоса в ФРГ на евровыборах обладают около 64,8 млн человек. От страны к участию в них допущена 41 партия, в числе которых блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал- демократическая партия Германии, "зеленые", Левая партия, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и целый ряд небольших политических организаций и движений. Германия делегирует в Европейский парламент 96 депутатов. Среди основных кандидатов в ФРГ значатся претендент на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) от Европейской народной партии Манфред Вебер (ХСС), министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (СДПГ), сопредседатель АдГ Йорг Мойтен.

В Германии, как ожидается, победят консерваторы: ХДС/ ХСС, согласно последним опросам, наберет около 30% голосов - на 5,5 процентных пункта меньше, чем в 2014 году. Самые большие потери по сравнению с предыдущими евровыборами, вероятно, понесут социал-демократы: их готовы поддержать 17%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем было пять лет назад.



