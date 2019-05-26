Генсек НАТО считает, что ДРСМД еще можно спасти

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политическая воля необходима для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С такими словами выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в воскресенье интервью газете "Вельт ам зонтаг".

"Времени остается все меньше, но еще не поздно, договор можно спасти", - считает Столтенберг. "В 1987 году Москва показала, что в состоянии уничтожить крылатые ракеты в течение нескольких недель", - добавил он.

"Мы не стремимся к новой гонке вооружений и не хотим новой холодной войны", - заверил генсек НАТО. Он отметил, что альянс сможет постоять за себя и проводить достойную доверия и эффективную политику устрашения потенциального противника "и в мире без ДРСМД, с большим количеством российских ракет в Европе".

По словам Столтенберга, ответ НАТО на прекращение действия ДРСМД будет "соразмерным, скоординированным и будет носить оборонительный характер". Он указал, что среди мер могут быть "заключение нового договора о контроле над вооружениями или новые военные ответы в области обычных вооружений". В то же время "НАТО не намерена размещать в Европе новое ядерное оружие", подчеркнул Столтенберг. Он вновь обвинил российскую сторону в нарушении договора и призвал Москву уничтожить ракеты типа SSC-8 (по российской классификации 9М729).

Одновременно он указал, что "Китай становится все сильнее в военном отношении". "Они [китайцы] инвестируют все больше денег в развитие вооружений, в том числе атомного оружия. Некоторые страны НАТО считают, что было бы разумно подключить Китай к новой системе по контролю над вооружениями", - сказал Столтенберг. По его мнению, новое соглашение могло бы учитывать и риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта, а также угрозы, возникающие в киберпространстве.