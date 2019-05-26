Уполномоченный правительства ФРГ просит евреев не носить кипы открыты

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн предупредил об опасности открытого ношения традиционного еврейского головного убора - кипы - в определенных местах в Германии. Об этом он заявил в интервью медиагруппе "Функе", выдержки из которого в воскресенье приводит агентство ДПА.

"Я не могу посоветовать евреям в любое время везде в Германии носить кипу. К сожалению, я должен это сказать", - подчеркнул Кляйн.

Представители еврейской общины отреагировали на его заявление и потребовали от правительства ФРГ обеспечить свои представителям безбоязненную жизнь в Германии, а глава МВД Хорст Зеехофер подчеркнул, что власти страны не потерпят ситуации, когда евреи вынуждены скрывать свое происхождение и вероисповедание.

По последним данным, в 2018 году число правонарушений антисемитского характера выросло в ФРГ на 19,6% по сравнению с годом ранее.



