Уполномоченный правительства ФРГ просит евреев не носить кипы открыты
21:30 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн предупредил об опасности открытого ношения традиционного еврейского головного убора - кипы - в определенных местах в Германии. Об этом он заявил в интервью медиагруппе "Функе", выдержки из которого в воскресенье приводит агентство ДПА.
"Я не могу посоветовать евреям в любое время везде в Германии носить кипу. К сожалению, я должен это сказать", - подчеркнул Кляйн.
Представители еврейской общины отреагировали на его заявление и потребовали от правительства ФРГ обеспечить свои представителям безбоязненную жизнь в Германии, а глава МВД Хорст Зеехофер подчеркнул, что власти страны не потерпят ситуации, когда евреи вынуждены скрывать свое происхождение и вероисповедание.
По последним данным, в 2018 году число правонарушений антисемитского характера выросло в ФРГ на 19,6% по сравнению с годом ранее.
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