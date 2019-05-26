0
0
0
НОВОСТИ

Уполномоченный правительства ФРГ просит евреев не носить кипы открыты

21:30 26.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн предупредил об опасности открытого ношения традиционного еврейского головного убора - кипы - в определенных местах в Германии. Об этом он заявил в интервью медиагруппе "Функе", выдержки из которого в воскресенье приводит агентство ДПА.

"Я не могу посоветовать евреям в любое время везде в Германии носить кипу. К сожалению, я должен это сказать", - подчеркнул Кляйн.

Представители еврейской общины отреагировали на его заявление и потребовали от правительства ФРГ обеспечить свои представителям безбоязненную жизнь в Германии, а глава МВД Хорст Зеехофер подчеркнул, что власти страны не потерпят ситуации, когда евреи вынуждены скрывать свое происхождение и вероисповедание.

По последним данным, в 2018 году число правонарушений антисемитского характера выросло в ФРГ на 19,6% по сравнению с годом ранее.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 26.05.2019
Аэропорт города Саудовской Аравии атаковали беспилотники хуситов
0
115
19:30 26.05.2019
Первый в РФ шаманский храм открылся в Улан-Удэ
0
172
18:30 26.05.2019
Белый дом считает, что недавние ракетные пуски КНДР не представляли угрозы для США
0
209
17:30 26.05.2019
Иранский суд приговорил шведку к 15 годам тюрьмы за связь с ИГ
0
264
16:30 26.05.2019
Зеленский не боится критики и просит не применять меры против политических протестующих
0
295
15:45 26.05.2019
В Москву придет жара до 32 градусов
0
324
15:15 26.05.2019
Трое французов приговорены к смертной казни за принадлежность к ИГ
0
435
14:45 26.05.2019
Президент Франции принял участие в выборах в Европарламент
0
320
14:15 26.05.2019
В штате Оклахома торнадо разрушил отель и нанес ущерб жилым трейлерам
0
326
13:45 26.05.2019
Президент Украины пришел на шоу "Лига смеха" как зритель
0
374

Возврат к списку