Захарова назвала снос памятника Жукову "серьезным вызовом" для Зеленского
08:44 03.06.2019
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта "Миротворец" "серьезным вызовом" для новой власти Украины.
"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - написала она на своей странице в Facebook.«Донбасс сегодня»
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