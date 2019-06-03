Захарова назвала снос памятника Жукову "серьезным вызовом" для Зеленского

08:44

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье назвала снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение Владимира Познера в базу данных сайта "Миротворец" "серьезным вызовом" для новой власти Украины.

"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - написала она на своей странице в Facebook.