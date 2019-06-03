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К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок

13:38 03.06.2019

Ярмарки выходного дня в Москве в скором будущем станут работать круглый год. К концу 2019 на такой режим перейдут примерно 20 ярмарок, которые были созданы с учетом пожеланий жителей мегаполиса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, нужно отходить от эпизодического формата их работы: «Чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники, чтобы в каждом районе было все свое - и спортивная, и детская, и праздничная площадки». Градоначальник побывал на отрытой  недавно в Косино-Ухтомском окружной ярмарки (улица Святоозерская, вл. 1) и поздравил горожан с запуском первой очереди Некрасовской линии метрополитена и пятилетней годовщиной проекта «Активный гражданин».

Напомним, ярмарка на Святоозерской улице открылась в конце апреля. Она оформлена старорусском стиле: торговые павильоны из оцилиндрованного бревна с наличниками и балясинами. Здесь продаются товары, произведенные в Москве, в Московской, Тамбовской, Воронежской, Астраханской, Тульской и Рязанской областях, в Чувашии и Карачаево-Черкесии, Адыгее и Марий Эл, а также в Казахстане.

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