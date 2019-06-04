Папа Римский Франциск попросил прощения за вековую дискриминацию цыган
08:30 04.06.2019 Источник: NEWSru.com
Папа Римский Франциск, который находится в трехдневной апостольской поездке в Румынии, цель которой - сближению всех христиан, обратился к цыганам и попросил у них прощения за вековую дискриминацию их народа.
Цыгане в Европе веками подвергались репрессиям и преследованию. Сотни тысяч представителей этого народа, судя по историческим хроникам и документам, были убиты в годы Холокоста. В настоящее время европейские цыгане живут большей частью на юге и в центре Европы. В Румынии они составляют около 10% всего населения.
"У меня все же тяжесть на сердце, - сказал понтифик в последний день своего государственного, пастырского и экуменического визита в Румынию, встречаясь с представителями цыганского сообщества в городе Блаже. - Это тяжесть дискриминации, сегрегации и дурного обращения, которым подверглось ваше сообщество. История говорит нам, что ни христиане, ни даже католики не были чужды этому столь большому злу. За это я хотел бы попросить прощения".
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