Журнал Military Watch оценил способность ПРО США противостоять российским ракетам

08:40 Источник: REGNUM

Соединённые Штаты, которые раньше являлись бесспорным лидером в области технологий противовоздушной обороны (ПРО) среди западных держав, на сегодняшний день не могут похвастаться новейшими системами ПРО, способными противостоять современных ракетам, которые есть у России и Северной Кореи. Шансы на их перехват остаются «близкими к нулю». Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch.