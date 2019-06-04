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Журнал Military Watch оценил способность ПРО США противостоять российским ракетам

08:40 04.06.2019 Источник: REGNUM

Соединённые Штаты, которые раньше являлись бесспорным лидером в области технологий противовоздушной обороны (ПРО) среди западных держав, на сегодняшний день не могут похвастаться новейшими системами ПРО, способными противостоять современных ракетам, которые есть у России и Северной Кореи. Шансы на их перехват остаются «близкими к нулю». Об этом сообщает американский военный журнал Military Watch.

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