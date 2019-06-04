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НОВОСТИ

США одобрили поставки истребителей F-16 в Болгарию

09:32 04.06.2019

США одобрили поставки в Болгарию самолётов F-16 на сумму в 1,7 млрд долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

Болгария намерена приобрести восемь самолётов модификации F-16 C/D Block 70/72, десять двигателей к ним, десять коммуникационных систем, а также прочее оборудование и боеприпасы.  Life.ru

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