США одобрили поставки истребителей F-16 в Болгарию

09:32

США одобрили поставки в Болгарию самолётов F-16 на сумму в 1,7 млрд долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

Болгария намерена приобрести восемь самолётов модификации F-16 C/D Block 70/72, десять двигателей к ним, десять коммуникационных систем, а также прочее оборудование и боеприпасы. Life.ru

