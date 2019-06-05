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Дальневосточный российско-корейский форум во Владивостоке направлен на расширение сотрудничества - глава Корейского морского института

07:00 05.06.2019 Источник: Интерфакс

Девятый Дальневосточный российско-корейский форум, открывшийся в среду во Владивостоке, призван содействовать расширению двустороннего сотрудничества до многостороннего, сообщил президент Корейского Морского института Ян Чхан Хо.

"Уверен, что сегодняшний форум внесет лепту в достижение общих целей, обозначенных главами наших стран, - к 2020 году довести товарооборот до $30 млрд, гуманитарный обмен - до миллиона человек, а также будет способствовать расширению горизонтов двустороннего сотрудничества до многостороннего, с участием Северной Кореи и Китая", - сказал Ян Чхан Хо, выступая на открытии форума.

Он добавил, что встречи руководителей России и Республики Кореи способствуют развитию отношений двух стран.

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