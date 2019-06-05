Нефть продолжает дешеветь. Brent стоит уже меньше 60 долл/барр
19:45 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,61%, до $59,73 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 18:50 мск. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 29 января 2019 г.
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