Нефть продолжает дешеветь. Brent стоит уже меньше 60 долл/барр

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,61%, до $59,73 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 18:50 мск. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 29 января 2019 г.