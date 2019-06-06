ЕС и Китай не заинтересованы в создании механизмов против санкций США - доклад "Валдая"
07:10 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Современный мир не может создать глобальные эффективные механизмы противодействия санкциям США, поскольку основные альтернативные Вашингтону центры экономической мощи - Евросоюз и Китай - в этом по разным причинам пока не заинтересованы. Такой вывод делается в подготовленном для ПМЭФ-2019 докладе международного дискуссионного клуба "Валдай".
Автором доклада "Европа под огнем вторичных санкций США" выступил программный директор клуба "Валдай", программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. В исследовании он анализирует готовность противостоять американским санкциям не только Европы, но и Китая.
В центре внимания в докладе оказываются так называемые вторичные санкции - карательные меры американских властей в отношении лиц и компаний, которые ведут бизнес с теми, кто оказался в основных санкционных списках. Вашингтон может штрафовать подобные предприятия и людей, если они осуществляют часть своих расчетов в Соединенных Штатах. А поскольку контроль за глобальной финансовой системой остается в основном в руках США, большинство мировых компаний оказываются в уязвимой позиции. Контроль над финансовой системой позволяет США также относительно легко выявлять подобные сделки.
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