Москва первой в стране начнет внедрение технологии 5G

20:09

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение, которое позволит развивать в столице новые технологии, в частности, 5G. Договоренности между мэром Сергеем Собяниным и президентом ПАО «МТС» Алексеем Корня также обеспечат внедрение в мегаполисе «интернета вещей», проектов в формате «Умный город». Договор будет действовать 5 лет с возможностью его пролонгации.Для реализации этого проекта в Москве создадут нужную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Соглашение заключено с учетом положений госпрограммы «Цифровая экономика РФ», предусматривающей создание пилотных сегментов сетей сотовой связи пятого поколения 5G до конца 2019 года и коммерческий запуск таких сетей 5G до 2022 года.