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Более тысячи человек приняли участи в крупнейших учениях МЧС

12:45 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие учения МЧС России по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС прошли в субботу на базе Ногинского спасательного центра МЧС.

Как передает корр. ТАСС, в рамках салона "Комплексная безопасность-2019" спасатели МЧС России продемонстрировали действия при ликвидации последствий наводнений, ДТП, техногенной аварии на предприятии и утилизацию взрывоопасных предметов, а также тушение пожаров в высотных зданиях с использованием вертолета Ка-32 и системы вертикального тушения. Кроме того, была показана работа сил пожарных и спасателей при ликвидации аварий на метрополитене и железнодорожном транспорте, при авиакатастрофе, а также действия по эвакуации пассажиров и доставки пострадавших вертолетами санитарной авиации в больницу.

Активно в ходе учений применялась авиация МЧС России. Вертолетами Ми-8 в зону ЧС доставляли спасателей. Легкими вертолетами Бо-105 и БК-117 эвакуировали пострадавших. Самолет-амфибия Бе-200ЧС и тяжелый транспортный самолет Ил-76 тушили очаги лесных пожаров.

Показательные учения продолжались более 2 часов, была представлена вся имеющаяся на вооружении пожарно- спасательная техника МЧС России, беспилотные летательные аппараты, а также вертолеты и самолеты авиации МЧС.

В учениях в общей сложности приняли участие более 1 тыс. человек и около 200 единиц специальной техники.

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