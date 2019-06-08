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Моноспектакль Волкова открыл Международную театральную олимпиаду

16:45 08.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Моноспектакль народного артиста России Игоря Волкова "Записки нервного капельдинера" открыл в субботу программу Международной театральной олимпиады на Дальнем Востоке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток), спектакль прошел на малой сцене.

"Моноспектакль Игоря Волкова состоялся на малой сцене. Публика проявила большой интерес к этому произведению, все места в зале были заняты", - рассказали в пресс-службе.

"Записки нервного капельдинера" созданы на основе рассказов Михаила Зощенко. Волков часто выступает автором инсценировок собственных моноспектаклей, в "Записках нервного капельдинера" он стал автором литературной и сценической композиций спектакля и исполнителем роли героя рассказов - маленького человека Василия Былинкина.

Спектакль стал первым в программе Международной театральной олимпиады на Дальнем Востоке. Зрителю Камчатки, Сахалина, Магаданской области, Приморского и Хабаровского краев представят постановки Александринского театра, театра "Аттис" (Афины, Греция), SCOT (Suzuki Company of Toga, Тога, Япония), а также Национального театра (Хельсинки, Финляндия) и театральной компании El Local Espacio de Creacin (Барселона, Испания). Для профессионалов будут организованы встречи и мастер-классы.


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