На Казанском пороховом заводе произошел пожар на площади 300 кв. метров - МЧС

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания", - сказал представитель МЧС.



Площадь пожара составляет 300 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших нет.

