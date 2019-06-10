На Казанском пороховом заводе произошел пожар на площади 300 кв. метров - МЧС
17:32 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар произошел на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания", - сказал представитель МЧС.
Площадь пожара составляет 300 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших нет.
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