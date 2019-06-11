Порядка 700 человек задержали полицейские за участие в незаконных акциях в Казахстане

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях 9 и 10 июня. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

"В первый день было 500 задержанных во время митингов. В второй день около 200 человек были доставлены в полицию", - рассказал Ораз. По его словам, за два дня порядка 550 человек привлекли к административной ответственности.

