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Порядка 700 человек задержали полицейские за участие в незаконных акциях в Казахстане

10:32 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях 9 и 10 июня. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы МВД Казахстана Нурдильда Ораз.

"В первый день было 500 задержанных во время митингов. В второй день около 200 человек были доставлены в полицию", - рассказал Ораз. По его словам, за два дня порядка 550 человек привлекли к административной ответственности.

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