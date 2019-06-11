Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в курсе дела задержанного журналистам Ивана Голунова, Кремль ожидает результатов объявленных экспертиз. Об этом заявил представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [президент] в курсе дела и в курсе происходящего", - сказал представитель Кремля.

"Сейчас ведется работа по этому делу [Голунова], мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов", - отметил Песков.