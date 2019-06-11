Кремль ждет результатов экспертизы по делу Голунова - Песков
13:00 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в курсе дела задержанного журналистам Ивана Голунова, Кремль ожидает результатов объявленных экспертиз. Об этом заявил представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он [президент] в курсе дела и в курсе происходящего", - сказал представитель Кремля.
"Сейчас ведется работа по этому делу [Голунова], мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов", - отметил Песков.
НОВОСТИ
- 14:00 11.06.2019
- Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
- 13:32 11.06.2019
- Драка со стрельбой произошла перед экзаменом в Грозном - СМИ
- 13:20 11.06.2019
- В России могут запретить уничтожение продуктов
- 13:05 11.06.2019
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что не признает томос от Вселенского патриархата
- 12:32 11.06.2019
- Ватикан подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности
- 12:20 11.06.2019
- Киев устроил провокацию для срыва разведения сил и средств в Станице Луганской - Лавров
- 12:05 11.06.2019
- Большинство российских заемщиков испытывает трудности с кредитами - Всемирный банк
- 12:00 11.06.2019
- Президент Молдавии отменил декрет о роспуске парламента, подписанный Павлом Филипом
- 11:32 11.06.2019
- Конгресс США увеличит военную помощь Украине
- 11:20 11.06.2019
- При взрыве танкера в Махачкале погибли три человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать