Возле здания МИДа в Москве установят памятник Евгению Примакову

15:16

В Москве 29 октября установят памятник знаменитому дипломату и государственному деятелю Евгению Примакову. Решение об этом было принято сегодня, монумент планируется установить на пересечении улицы Смоленская и Смоленской-Сенной площади, в сквере напротив здания Министерства иностранных дел РФ. Работать над памятником будет авторский коллектив, которым будет руководить скульптор, народный художник России Георгий Франгулян, финансироваться проект будет за счет благотворительных взносов.Напомним, 29 октября нынешнего года исполнится 90-лет со дня рождения Евгения Примакова, который занимал высокие посты в СССР и в современной России. Он был в частности, премьер-министром РФ, министром иностранных дел РФ, директором Службы внешней разведки России. Ранее в Москве была открыта мемориальная доска, посвященная Примакову, на доме в Скатертном переулке, где жил дипломат.